Batalhão apreendeu 76 armas na região

Divulgados ontem à noite números totalizados do primeiro semestre de 2021

O major Emerson Castelo Branco Oliveira (foto) comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho, divulgou no início da noite desta quarta-feira, dia sete, os dados finalizados referentes ao primeiro semestre de 2021(veja quadro abaixo).

Ao todo, 14.430 ocorrências atendidas nos 22 municípios da abrangência da unidade.

Os números são resultados do trabalho de policiamento ostensivo com ações preventivas e repressivas como operações policiais militares, cumprimento de mandados de prisão/busca, fiscalização de trânsito, serviço de inteligência e demais atividades afins.

A participação da comunidade por meio do disque denúncia 181 e 190 foi imprescindível para o bom desempenho do trabalho.