Inovando suas noites de sono

A Baruk colchões atua em todo território brasileiro a 3 anos, com frete grátis e entrega garantida, agora estamos no norte pioneiro, para ajudar nossos clientes que estão longe das capitais a ter a oportunidade de comprar um colchão de qualidade, porque acreditamos que um colchão faz parte da vida do cliente por isso temos uma garantia de 10 anos sobre nossos colchões

A loja física se encontra em Curitiba/PR, e nossas vendas são pelas redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp com toda a segurança e sigilo de informações você pode comprar um colchão no conforto do seu lar.