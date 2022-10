Barbeiro do Norte Pioneiro premiado em Londres

Profissional de Santo Antônio da Platina recebeu honraria na capital do Reino Unido

Jonas Houst (fotos), 30 anos, de Santo Antônio da Platina, é barbeiro destaque na área. Já foi três vezes em programa na TV Record, TV Cultura e TV Globo.

Há dois anos mora em Londres, e em evento no último sábado, dia oito, foi campeão representando o Norte Pioneiro na Europa Ocidental.

É casado e tem duas filhas(as três residem com ele).

No Brasil teve a barbearia por quatro anos.

Londres, em inglês London, é a capital da Inglaterra e do Reino Unido. Por dois milênios, foi um grande povoado e sua história remonta à sua fundação pelos romanos, quando foi nomeada Londínio. O centro, a antiga City of London, também conhecida como The Square Mile (“a milha quadrada”) ou The City, mantém suas fronteiras medievais. Pelo menos desde o século XIX, o nome “Londres” se refere à metrópole desenvolvida em torno desse núcleo. Tem nove milhões de habitantes.