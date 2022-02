Encarcerados por tráfico em Cambará

PM deu voz de prisão por tráfico de drogas, desobediência, resistência, adulteração de sinal identificador, dirigir sem CNH e dirigir sob influência de álcool

No fim de semana, a Polícia Militar prendeu sujeito em Cambará por tráfico de drogas.

Em patrulhamento pela Avenida Brasil, os PMs viram o condutor de uma motocicleta cortando giro, com um garupa, e avançando preferenciais e semáforos. Portando, dada voz de abordagem, que não foi respeitada pelo condutor que empreendeu fuga.

A equipe realizou acompanhamento tático, e na Rua Dr. Genaro Resende, o controle da moto foi perdido, eles caíram e seguiram fugindo a pé. O rapaz fingiu estar com uma arma na cintura, o que resultou em um disparo de arma de fogo por parte do policial. Ele continuou fugindo dentro de casas da região.

Já o passageiro, mesmo machucado da queda, não obedeceu a abordagem e resistiu com chutes e socos. A moto (foto abaixo) foi apreendida no local, e depois de alguns minutos de buscas, o condutor abordado na rua Alambari. Ambos foram encaminhados para o Pelotão de Polícia Militar.

O condutor é conhecido do meio, e sobre ele recaíam muitas denúncias de tráfico. Assim, foram até a casa do rapaz, e após autorização, localizaram uma embalagem de metal com 15 pedras de crack (foto principal).

Diante dos fatos, a equipe apreendeu o entorpecente e deu voz de prisão para o indivíduo por tráfico de drogas, desobediência, resistência, adulteração de sinal identificador, pois a motocicleta estava com o chassi suprimido, dirigir sem CNH e sob a influência de álcool.