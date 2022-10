Marginal perigoso preso hoje em Santo Antônio (veja vídeo)

Ameaças e intimidação diárias de elemento possessivo e violento

Ele diz trabalhar como personal e viver em Veneto, Itália. Também mente ser Assistente de Importação e Exportação na Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná). Já motivou longa reportagem no SBT News no dia 30 de junho deste ano (reprodução acima). Na manhã desta terça-feira, dia 18, o desempregado (na realidade) Wesley Bomfim (fotos) foi preso em Santo Antônio da Platina.

As informações pessoais foram obtidas por fonte que preferiu não se identificar.

A ex-mulher de 37 anos compareceu na delegacia de Polícia Civil pedindo ajuda relatando possuir medida protetiva contra um companheiro em razão de fatos ocorridos em Curitiba e que se mudou para Santo Antônio da Platina há três semanas. Mas, o elemento também veio à Cidade Joia junto com ela, que tem uma filha menor.

A vítima teve que aceitar por causa de ameaças de morte que recebia caso terminasse o relacionamento. E solicitou nesta terça-feira ajuda aos policiais por não conseguir sair do relacionamento abusivo.

Investigadores foram até o local indicado onde ambos estariam residindo e localizaram e conduziram o indivíduo de 26 anos até a delegacia, onde dr. Rafael Guimarães ouviu as partes e deu voz de prisão em flagrante pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei Maria da Penha).

Foi encaminhado à Cadeia Pública de Andirá.