Banda de música latina amanhã em S.Antônio da Platina

Show gratuito marcado para sete da noite tem uma hora de duração

A banda Tiriva Instrumental (fotos e vídeo) realiza circulação de espetáculo em cidades do Paraná e chega a Santo Antônio da Platina nesta quarta-feira, dia três, às 19 horas , no Teatro Sesi , na Rua José Vieira Gusmão, 850, no KM 40 da BR 153, O show é gratuito.

A música instrumental é um caminho de ampliação de experiências e compreensões da nossa diversidade cultural. Esta é a premissa da banda, que surgiu em 2018 em Ponta Grossa (PR).

Até 5 de agosto, a banda apresenta-se em seis cidades do Estado, levando o acesso à música de qualidade ao público da capital e interior do Paraná. A iniciativa é do Sesi Cultura Paraná.

O trabalho da Tiriva Instrumental é inspirado por artistas como Manoel Cordeiro, Hermeto Pascoal, Heraldo do Monte e Dominguinhos e propõe composições próprias que conectem diferentes manifestações musicais e, ao mesmo tempo, reverenciem a riqueza ancestral da música latina, sobretudo, de matriz africana e ameríndia.

O projeto Latitudes Latinas concretizou-se como um show de música instrumental, que contempla músicas do álbum autoral Ovo (2020), que reflete essa busca imersiva da banda em diferentes sonoridades latino-americanas: chacarera, chamamé, fandango caiçara, salsa, lambada, entre outros sotaques sonoros.

A banda é composta por Aline Garabeli no teclado, Felipe Ferreira na bateria, Felipe Oliveira no baixo, Fernando Bertani na viola caipira e guitarra e Nicolas Salazar no sax e flauta transversal. Latitudes Latinas tem uma hora de duração e, ao longo do show, os músicos também trazem curiosidades sobre o contexto cultural presentes no repertório que conta com composições do álbum Ovo e também músicas inéditas, compostas durante a pandemia.

O show já passou por Curitiba, Guarapuava e Pato Branco e ainda segue para Arapongas (05/08) depois destas duas apresentações.

SERVIÇO:

Sesi Cultura apresenta show “Latitudes Latinas”, com banda Tiriva Instrumental

03 de agosto, quarta-feira, 19 horas:

Teatro Sesi Santo Antônio da Platina

Rua José Vieira Gusmão, 850, no KM 40 da BR 153, em Santo Antônio da Platina.

Informações: (43) 3534-8183