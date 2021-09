Avião traz 14.818 doses para o NP

No Paraná são 376,1 mil vacinas contra a Covid-19 e medicamentos para intubação

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) iniciou na tarde desta sexta-feira (10) a distribuição de mais 376.180 vacinas contra a Covid-19 para as 22 Regionais de Saúde do Paraná. São 331.110 imunizantes da Pfizer/BioNTech e 45.070 doses da CoronaVac/Butantan. Há 262.640 vacinas destinadas à segunda dose (D2) e 113.540 para a primeira aplicação (D1).

Para o Norte Pioneiro são 5.716 para 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio e mais 9.102 para 19ª RS de Jacarezinho, totalizando 14.818 doses.

Os envios acontecem por avião para regionais mais distantes da Capital: Cornélio Procópio, Jacarezinho, Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina Toledo e Ivaiporã.

Seguem via terrestre para as Regionais de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba.

A Sesa está enviando também 50.785 medicamentos elencados no chamado “kit de intubação” para atendimento a pacientes diagnosticados com Covid-19 e que estejam internados nos serviços de saúde do Estado.

Destes, 42.330 foram adquiridos por meio de compra própria da Secretaria estadual, 1.975 são do Ministério da Saúde e 6.480 foram doados pela Klabin e Pontamed.

Entre as vacinas enviadas, 113.490 doses da Pfizer/BioNTech são destinadas à D1 da população adulta acima de 18 anos e 50 doses da CoronaVac, doadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), devem ser aplicadas como D1 em atletas dos times Athletico Paranaense e do Coritiba.

Outras 217.620 doses da Pfizer/BioNTech são destinadas à D2 da população de 18 a 59 anos e profissionais das forças de segurança e salvamento, referente a 28ª e 29ª remessas. As 45.020 doses da CoronaVac/Butantan para D2 devem completar o esquema vacinal da população de 18 a 59 anos, iniciado com a D1 na 39ª remessa.

Os imunizantes utilizados fazem parte da 47ª e 48ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde.