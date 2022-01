AVC tira vida de platinense de 42 anos hoje cedo

Ricardo Capucho era estimado pelos platinenses e deixou três filhos

Ricardo Capucho (fotos), de 42 anos, sentiu dores de cabeça nos últimos dias. Nesta quinta-feira, dia seis, desmaiou, foi atendido rapidamente e levado para a Santa Casa de Jacarezinho. Em torno de 11 horas desta sexta-feira, dia sete, faleceu por Acidente Vascular Cerebral.

Ele era de Santo Antônio da Platina, onde trabalhava como vendedor de veículos.

Filho do saudoso João Honório e de Fátima, irmão de Lorena e Rodrigo. Deixou a esposa e três filhos, o mais novo de dois anos.

Assim que definidos, o Npdiario vai informar local do velório e dia e horário do sepultamento do corpo.