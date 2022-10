Avança semeadura da soja no Norte Pioneiro

Maiores produtores da região são Wenceslau Braz e Cambará

A soja, produto de grande relevância para o Norte Pioneiro, teve sua janela de plantio aberta em setembro. Porém, devido ao clima instável com casos pontuais de excesso de precipitação seu plantio esta atrasado, tendo sido semeado cerca de 1% de sua área prevista de 175 mil hectares para a safra 2022/23.

A informação foi confirmada neste início de semana pelo Departamento de Economia Rural (Deral), do Núcleo Regional da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento de Jacarezinho.

Há boas expectativas e estima-se sua produtividade em torno de 3800 kg/hectare e uma produção de 650 mil toneladas, segundo o chefe Fernando Emmanuel e a economista Andressa Castro, do núcleo.

Os maiores produtores de soja da região são os municípios de Wenceslau Braz com cerca de 18.700 hectares e Cambará com 16.800 hectares.

Se comparado a safra anterior, há melhores projeções para esta safra, visto que o rendimento da anterior, de 2021/22, fechou em média 3650 kg/ha e uma produção de 632 mil toneladas, com sua área de produção sendo de 173 mil hectares.

O preço da soja permanece em alta, com poucas alterações diárias, fechando em torno de de R$ 160,00/saca.

A soja é a principal oleaginosa cultivada no mundo e principal cultura do período primavera/verão na safra 2022/23 no Brasil, tendo atingido no Paraná aproximadamente 15% dos 5,7 milhões de hectares esperados.

O plantio estava proibido em razão do vazio sanitário, quando o solo precisa estar totalmente livre de vestígios de soja, com o objetivo de evitar que doenças e pragas fiquem incubadas para a safra seguinte. Depois da liberação, houve um período de chuvas, o que dificultou a entrada de máquinas na lavoura. Com a pausa nas precipitações pluviais, o trabalho acelerou.

A última estimativa de produção no estado é de 21,4 milhões de toneladas. No campo, as lavouras apresentam desenvolvimento considerado bom em 99% da área. Apenas 1% está em situação mediana.