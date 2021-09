Avança contorno em Wenceslau Braz

Visando desviar o tráfego pesado da área urbana

As obras do Contorno Sul de Wenceslau Braz avançam para desviar o tráfego pesado do perímetro urbano, o que vai melhorar a segurança dos moradores e a fluidez do trânsito na região. A nova estrada cria uma ligação entre as rodovias PR-092 e PR-422, novo trecho que facilitará o acesso aos municípios de Santana de Itararé e São José da Boa Vista, assim como à divisa do Paraná com São Paulo.

O investimento do Governo do Estado é de aproximadamente R$ 9 milhões. As obras, iniciadas em março de 2021, estão 20% executadas e têm entrega prevista para o primeiro semestre de 2022. O contorno integra o Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transporte do Paraná, viabilizado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e com fiscalização da execução pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

“Com a implantação do Contorno Sul, entendemos que teremos uma maior segurança na região, reduzindo a probabilidade de acidentes envolvendo veículos comerciais, que deixarão de transitar pelo centro urbanizado da cidade”, ressalta o engenheiro Eleandro Campos Pereira, gerente de Obras e Serviços do DER/PR.

Segundo ele, a segregação do tráfego rodoviário de longa distância do tráfego local é uma das principais medidas que aumentam a segurança de uma via, já que esses dois tipos de motoristas têm interesses antagônicos que potencializam o risco de acidentes.

“Quando a mancha urbana engloba as rodovias, o número de acidentes tende a crescer. Isso porque um motorista que vai do Rio Grande do Sul à Bahia, por exemplo, tem um comportamento diferente do que mora na cidade e está apenas indo ao mercado”, explica.

ANDAMENTO – O Contorno Sul terá três quilômetros de extensão, e prevê uma interseção em nível no entroncamento com a PR-422, além de um viaduto sobre linha férrea com extensão de 30 metros. A rodovia terá duas faixas de 3,50 metros de largura, ladeadas por acostamentos de 1,30 metro. A velocidade diretriz da via será de 50 km/h, e de 30 km/h na interseção.

Até agosto, já tinham sido concluídas as etapas de terraplenagem, execução de bueiros para drenagem, regularização de subleito e a preservação do sítio arqueológico Casarão Maluf, que fica às margens da nova estrada e é protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

As frentes de trabalho atualmente avançam na construção da sub-base do asfalto, feita em BGTC (brita graduada tratada com cimento), na contenção em muro gabião, no plantio de grama nos taludes e na execução das fundações do viaduto.

As fases seguintes contemplam, ainda, toda a construção do viaduto e a conclusão da pavimentação (que ainda terá base em brita graduada simples e revestimento em CBUQ), além da sinalização, iluminação pública, obras complementares e melhorias ambientais.

WENCESLAU BRAZ – Localizada no Norte Pioneiro, Wenceslau Braz tem cerca de 20 mil habitantes. Sua economia é preponderantemente agropecuária, com suas principais produções baseadas em soja, milho e frango de corte. Em 2020, o Valor Bruto de Produção (VBP) do município foi de R$ 267,8 milhões, segundo a Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento.