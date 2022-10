Avança licitação para conservar rodovias do Norte Pioneiro

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou o resultado da análise das propostas de preços da licitação para conservação e manutenção de três lotes de rodovias estaduais dos Campos Gerais, Centro, Centro-Sul e Norte Pioneiro, em um total de 1.049,17 quilômetros. Os serviços vão atender 34 municípios, beneficiando aproximadamente 1,2 milhão de habitantes.

Três empresas foram classificadas em cada lote e irão participar da abertura de envelopes com documentos de habilitação, já marcada para o dia 17 de outubro, às 14 horas, no auditório do DER/PR em Curitiba. A sessão será transmitida ao vivo pelo YouTube (AQUI).

A licitação prevê a execução de serviços rotineiros, como remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal, entre outros, em rodovias da Superintendência Regional Campos Gerais do DER/PR. O prazo de execução é de 365 dias, após assinatura de contratos e emissão de ordem de serviço.

Esta licitação acontece na modalidade Concorrência Pública, em que a vencedora é definida pela proposta de preço mais vantajosa para a administração pública, e por ter toda sua documentação habilitada.

PROGRAMA – A nomenclatura dos lotes é uma continuidade de licitação de conservação lançada no final do ano passado, que contemplava os lotes A e B na mesma superintendência regional, já concluída e com contratos assinados. Todos os lotes pertencem ao programa de conservação do pavimento

Proconserva – É um programa intermediário do DER/PR, visando garantir a conservação e boas condições de segurança das rodovias estaduais, enquanto está em elaboração o próximo programa de conservação. Para esta nova iniciativa estão sendo elaborados projetos que irão contemplar soluções mais modernas, embasadas por uma cuidadosa análise das condições do pavimento da malha estadual. Será uma nova modelagem para este tipo de contrato, com indicadores de desempenho e resultados mais eficazes e duradouros.

Confira os detalhes de cada lote:

Lote C Campos Gerais

Extensão: 299,18 km

Rodovias: PR-090, PR-151, PR-340, PR-438, PRC-487, PR-513, PR-522, PR-810, PR-815 e PR-951

Municípios: Castro, Imbaú, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Palmeira, Ponta Grossa, Teixeira Soares, Telêmaco Borba e Tibagi

Classificadas: Consórcio CG Campos Gerais (R$ 27.778.712,04), Antonio Moro & Cia Ltda. (R$ 31.300.919,07) e Differencial Engenharia Ltda. (R$ 32.180.310,65)

Lote D Campos Gerais

Extensão: 373,26 km

Rodovias: PR-090, PR-092, PR-151, PR-160, PR-239, PRC-272, PR-340, PR-422, PR-441, PRC-487 e PR-816

Municípios: Arapoti, Cândido de Abreu, Curiúva, Imbaú, Jaguariaíva, Manoel Ribas, Piraí do Sul, Reserva, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Telêmaco Borba, Tibagi, Ventania, Wenceslau Braz

Classificadas: Eco Sul Brasil Construtora Eireli (R$ 49.629.532,66), Consórcio CG Campos Gerais (R$ 51.885.906,99) e Antonio Moro & Cia Ltda. (R$ 58.474.993,77)

Lote E Campos Gerais

Extensão: 376,73 km

Rodovias: PRC-158, PR-170, PR-364, PR-459, PR-473, PR-484, PR-560, PR-565, PR-662 e PR-825

Municípios: Campina do Simão, Candói, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, Pinhão, Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu, Reserva do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu

Classificadas: Pavimentações e Terraplenagem Schimitt Ltda. (R$ 29.378.979,33), Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda. (R$ 33.105.850,57) e KLM Construção de Rodovias Ltda. (R$ 35.245.143,96)