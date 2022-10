Avança construção de 23 casas em Jundiaí do Sul

Interessados devem se cadastrar na Cohapar

Famílias de Jundiaí do Sul ainda podem participar da seleção para 23 moradias do Governo do Estado em construção na cidade. Os interessados devem se inscrever no cadastro da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), que selecionará os beneficiários nos próximos meses.

Com cerca de 63% do cronograma de obras executado, o projeto recebeu investimento de aproximadamente R$ 2,3 milhões do tesouro estadual por meio do programa Casa Fácil Paraná. Entre as vantagens da iniciativa, estão isenção de cobrança de valor de entrada, juros de apenas 4% ao ano e financiamento em até 360 meses.

A área onde os imóveis estão em construção foi doada pela Prefeitura de Jundiaí do Sul como contrapartida para viabilização do projeto. Sem o custo do terreno impactando no preço, o valor das parcelas também será reduzido.

De acordo com o coordenador regional da Cohapar Michael Faleiros, as moradias estão dentro do padrão de qualidade exigido pela companhia. “Estivemos no canteiro do empreendimento na última semana e pudemos atestar que a empresa tem feito um ótimo serviço e está dentro do cronograma previsto”, avalia.

COMO PARTICIPAR – As inscrições devem ser feitas através do site da companhia e têm validade de dois anos. O recomendado é que mesmo aqueles que já realizaram o cadastro anteriormente verifiquem o sistema e atualizem os dados caso seja necessário, em especial informações financeiras, de composição familiar e de contato.

Os moradores que precisarem de mais informações sobre o projeto ou o processo de seleção podem obter ajuda da companhia e da administração municipal.

“A gente pede para a população fazer o cadastro e que os interessados compareçam à assistência municipal para tirar dúvidas ou se precisarem de ajuda para fazer o cadastro”, explica o coordenador regional. Também é possível entrar em contato pelo telefone do escritório regional da Cohapar, no número (43) 3520-8500.

Podem participar da seleção famílias com renda mensal de até seis salários-mínimos que não possuam casa própria e não tenham sido beneficiadas por outros projetos habitacionais do Governo do Estado anteriormente. A prioridade de atendimento será para pessoas residentes em áreas de risco ou condições precárias, idosos, pessoas com deficiência e beneficiários de programas assistenciais.

CASA FÁCIL – Composto por diversas modalidades, o programa já beneficiou cerca de 35 mil famílias paranaenses desde 2019. Apenas em projetos financiados diretamente pela Cohapar, são 1.763 casas entregues ou em construção, que somam cerca de R$ 156 milhões em investimentos diretos do governo estadual.

No Norte Pioneiro, além de Jundiaí do Sul, há conjuntos habitacionais entregues em Cambará e Cornélio Procópio e obras em andamento em Curiúva, Figueira, Jacarezinho, Rancho Alegre e Ribeirão Claro.