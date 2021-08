Viabilizado novo distrito industrial

Com área total de 113 mil m2 com capacidade de até 60 empresas de pequeno porte

A Prefeitura de Jacarezinho recebeu a autorização para licitação das obras de infraestrutura do novo distrito industrial do município, localizado às margens da BR-153, próximo à entrada pela Avenida Brasil (foto abaixo). O documento era aguardado com grande expectativa pelo prefeito Marcelo Palhares (foto), que tem como uma das principais bandeiras de seu mandato a geração de empregos.

Palhares lembra que “o primeiro passo para a atração de empresas é dispor de terrenos estruturados, com água, energia elétrica, pavimentação, esgoto, enfim, pronto para receber investimentos e gerar os tão aguardados empregos para a população”.

Para o Prefeito, gerar emprego e renda para os jacarezinhenses é uma das principais necessidades do Município. “Temos que estar preparados para a retomada dos investimentos e do crescimento econômico pós-pandemia, espantar a crise e essa notícia é a melhor que poderíamos receber nesse momento”, avalia. “Quero agradecer ao governador Carlos Massa Ratinho Junior, que colocou os recursos à disposição do Município, e ao secretário João Carlos Ortega, da SEDU/Paranacidade, que estão nos ajudando muito no atendimento às demandas de Jacarezinho”, reconhece o Prefeito.

O novo Distrito Industrial tem área total de 113 mil m2 e pode abrigar até 60 empresas de pequeno porte. “Podemos abrigar empresas maiores, que necessitem de mais lotes, mas o número de lotes disponíveis será de 60, com capacidade de geração de até 600 empregos”, explica o chefe do executivo.

A secretária municipal do Comércio, Indústria, Turismo e Serviços, Gabriela Higuti, informa que serão pavimentados cerca de 19 mil m2 de ruas, e investidos mais de R$ 3,59 milhões nas obras. “São recursos obtidos por meio de financiamento junto à Agência de Fomento do Paraná, e demandou muito esforço para chegarmos até aqui. Esperamos que a licitação ocorra ainda este ano, e as obras comecem o quanto antes”, comemora a secretária. “Temos feito muitos contatos com empresas desejando se instalar no Município, mas esbarramos na falta de terrenos adequados. Com esse novo Distrito Industrial poderemos atender a demanda”, finaliza.

O arquiteto Guilherme Petrini, diretor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, explica que o próximo passo é encaminhar toda a documentação ao Departamento de Compras e Licitações para que o procedimento possa ser iniciado. “Temos que seguir os modelos de licitação do Paranacidade, por força de lei, e estimamos que sejam necessários 60 dias para a abertura da licitação e contratação”, conclui.