Auto atendimento e Walkin Cooler no novo ‘Molinis Mais’

Nova unidade do grupo foi inaugurada ontem à tarde em Jacarezinho

A nova loja do grupo Molinis Supermercados, o Molinis Mais, inaugurada na tarde desta segunda-feira (20) em Jacarezinho chega com muitas novidades como Self check-out (autoatendimento), Walk in cooler (câmaras frias para manter bebidas sempre geladas), farmácia, loja de celulares, cafeteria e restaurante dentro da unidade.

Está localizada no final da avenida Getúlio Vargas, próximo ao Asilo São Vicente de Paulo e tem acesso tanto pela avenida quanto pela rua Paraná, abaixo da igreja da Paróquia São Pedro.

O Molinis Mais tem 3.400 metros quadrados de área construída, 1.800 metros quadrados de área de venda, 15 caixas e dois self check-out, além do amplo estacionamento com cerca de 90 vagas, uma farmácia da rede MultFarma, a loja Tudo Celular Tech, de manutenção de celulares, uma cafeteria e um restaurante que será inaugurado em breve. O novo empreendimento abriu 90 empregos diretos e deve aumentar em breve com a inauguração do restaurante.

A Diretora Executiva do Grupo Molini’s, Ana Carla Molini comentou sobre o novo empreendimento. “É uma loja que a gente pensou em cada detalhe. É uma loja que começou com o sonho dele, que meu pai projetou e quisemos fazer do jeito que ele merecia, uma loja como homenagem para ele e homenagem a Jacarezinho e região”, destacou Ana.

Segundo ela, estará aberta para todos, assim como acontece nas outras unidades do grupo. “É uma loja para todos, para que as pessoas se sintam acolhidas, é uma loja muito bonita, porque queríamos que cada cantinho dela as pessoas lembrassem dele, o quanto ele investiu nessa cidade, o quanto gosta de Jacarezinho e região, o quanto ele se encontrou aqui. Eu quero que cada um que entre aqui que ele se sinta bem, que se sinta à vontade. Priorizamos muito pelo bom atendimento, por um preço justo com muita oferta e com muita variedade”.

Outro diferencial da unidade será o horário de atendimento estendido. Os clientes poderão usufruir de toda a infraestrutura para compras até mais tarde. A unidade funcionará de segunda a sábado das 8 às 22 horas e aos domingos das oito às 14 horas.

O Walk in cooler tem capacidade para gelar aproximadamente 10 mil litros de bebidas e refrigerantes. Na unidade ainda é possível encontrar um mix de produtos em todos os setores que dificilmente será encontrado em outro supermercado da cidade. A loja é toda climatizada o que deixa a compra ainda mais confortável para o cliente.

“Aqui será um ponto de encontro, aqui o cliente vem já tem a farmácia instalada aqui, preciso de assistência técnica de celulares já vai encontrar aqui, em breve inauguração de restaurante, também vamos ter a cafeteria para o cliente vir, consumir na hora. O cliente vem e já encontra tudo aqui. E o horário diferenciado. Que cada um que entre aqui receba o nosso amor, o nosso carinho e que ele se sinta muito bem vindo que essa loja foi feita para isso”, detalhou Ana Carla.

A inauguração contou com a presença de autoridades, da família Molini, além de colaboradores e amigos. Além do tradicional corte da fita, um quadro com a foto do saudoso fundador do Grupo Molinis, José Carlos Molini foi exposto e após, pendurado na parede da nova unidade que ele deu início, mas infelizmente não conseguiu ver a obra concluída.