Ministro não vem e cancela reunião hoje

Ele e dois secretários de Estado participariam

A reunião da Amunorpi e Amunop, marcada para a tarde desta quinta-feira, dia 20, na Setti Eventos, em Jacarezinho, foi cancelada por vários motivos, sendo o principal o problema que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (foto), enfrentou ontem de manhã. Ele participaria do encontro e também da inauguração de um forno especial para reciclagem de baterias de chumbo, entre outros.

O evento das Associações dos Municípios do Norte Pioneiro e do Norte do Paraná, que reúnem os 46 prefeitos da mesorregião, teria as presenças também dos secretários da Casa Civil, Guto Silva, e de Márcio Nunes, do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná.

A Polícia Federal fez na manhã desta quarta-feira (19) uma operação contra o ministro e funcionários da pasta e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Eles são acusados de corrupção ao facilitar a exportação ilegal de madeira. O ministro e o presidente do Ibama tiveram seus sigilos bancário e fiscal quebrados e houve ações de busca e apreensão em seus endereços.

Os mandados foram autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Além das buscas, a Corte determinou o afastamento preventivo de dez agentes públicos que ocupavam cargos e funções de confiança no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e no Ministério do Meio Ambiente (MMA), entre eles Eduardo Bim. Cerca de 160 policiais federais cumpriram 35 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos Estados de São Paulo e Pará.

Jair Bolsonaro não pretende demitir o ministro do Meio Ambiente. A informação foi publicada pelo site bolsonarista Conexão Política e compartilhada no Twitter pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que classificou Salles como “o melhor ministro do Meio Ambiente da história do Brasil