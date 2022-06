Atropelada mulher entre Jacarezinho e Ribeirão Claro na 431

Ocorrência atendida pela PRE de Siqueira Campos

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu acidente com vítima na PR-431, por volta das 20h40m do domingo, dia 29, no município de Jacarezinho.

Um Nissan/Versa (placas de Ribeirão Claro) estava transitando pela rodovia, no sentido de Ribeirão Claro, e ao atingir o KM 21, atropelou uma pessoa.

A vítima, uma adolescente de 17 anos, teve ferimentos e foi encaminhada à Santa Casa de Jacarezinho. O condutor (52 anos), não sofreu ferimentos e realizou etilômetro, obtendo o resultado de 0,00 mg/l.