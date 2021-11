Grazi é a única menina de uma família com quatro filhos. Seu pai, Gilmar Massafera, era pedreiro, e sua mãe, Cleuza Soares Massafera, costureira, em Jacarezinho . Ela notou que a filha gostava de imitar modelos, e era vaidosa, então incentivou a filha a participar de concursos de beleza mirim. Aos sete já desfilava nas cidades do interior ao redor de sua terra natal, no Norte Pioneiro . Ela participou de concursos de beleza-mirim, que posteriormente deram lugar aos diversos concursos de rainha de rodeio. Em 2004, foi eleita Miss Paraná, e ficou em terceiro lugar no Miss Paraná. Quando cansou dos concursos, tornou-se vendedora de cosméticos e trabalhou em um salão de beleza em Jacarezinho.

A sua primeira participação na teledramaturgia foi como atriz coadjuvante na novela Páginas da Vida (2006), pelo qual recebeu elogios da crítica e venceu diversos prêmios como atriz revelação. Atuou também num filme com Os Trapalhões, Didi, o Caçador de Tesouros, e posou nua na revista Playboy. Atuou em papéis de destaque em novelas com Negócios da China (2008), Flor do Caribe(2013), recebendo algumas críticas negativas pelo seu trabalho. Porém, elogiada pelo seu desempenho como uma modelo viciada em drogas em Verdades Secretas(2015).