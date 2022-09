Atrações radicais Pro Tork agitam Evento

Encontro Automotivo 4 Rodas Club Car acontece neste domingo, dia 18, com programação intensa

Duas atrações radicais da maior fabricante de motopeças da América Latina são presenças confirmadas no 16º Encontro Automotivo 4 Rodas Club Car, que acontece neste domingo, dia 18, na cidade de Massaranduba (SC). Brenda Stunt Show Pro Tork e Star Boys Pro Tork Moto Show prometem agitar a festa.

A jovem Brenda Laissa, de 18 anos, é a protagonista do único espetáculo de wheeling do Brasil feito por uma mulher. Ela está pronta para demonstrar suas melhores manobras com motos de 100 a 1.000 cilindradas, incluindo uma minimoto Pro Tork e uma Yamaha XJ6.

Já a Star Boys Pro Tork Moto Show é uma equipe formada por diversos pilotos, que utilizam motocicletas que vão de 100 a 1000 cilindradas, todas especialmente preparadas para realizarem manobras nos estilos wheeling, drifting e muito borrachão.

Quem curte emoção e adrenalina não pode perder a oportunidade de conferir de perto e ainda de participar de algumas acrobacias. A programação também inclui campeonato de som e rebaixados, exposições de marcas do segmento, tenda eletrônica e muito mais.

Serviço:

O que: Brenda Stunt Show Pro Tork e Star Boys Pro Tork Moto Show

Quando: Domingo, dia 18

Onde: Pavilhão da Fecarroz – Massaranduba (SC)

Quanto: A partir de R$ 35 – https://www.ingressonacional. com.br/evento/20501/16o– encontro-automotivo-4rodas- club-car

As atrações radicais Pro Tork têm o apoio da Sportbay.