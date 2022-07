Atrações da Pro Tork agitam Bananalama (vídeo)

“Queremos apresentar algo inédito, todo o time Pro Tork foi escalado e investimos pesado em efeitos especiais e iluminação. O público terá acesso liberado e poderá participar em diversos momentos, será mesmo inesquecível”, afirma Gustavo.

Programação – A programação da Arena Radical conta com apresentações diárias. Na quinta-feira será a partir das 20h, já na sexta-feira um pouco mais cedo, pelas 19h30. No sábado reúne a plateia nas arquibancadas entre 19h e 22h e no domingo entre 10h e 17h. Cerca de 40 mil pessoas devem circular pelo Seminário Sagrado Coração de Jesus durante os quatro dias de festa.

Inscrições antecipadas concorrem a 11 motos 0km.

Interessados ainda podem fazer suas inscrições através dos siteswww.bananalama.com.br e www.eventos.sportbay.com.br, com investimento de R$ 230. Além do direito a trilha, o kit conta com um dia de estacionamento, café da manhã, lanche no neutro, almoço, camisa oficial da festa e, para quem fizer antecipadamente, há o cupom para concorrer a 11 motos 0km.