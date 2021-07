Ator aposta no sucesso de “Tração”

Superprodução está sendo gravada no CT da Pro Tork

André Ramiro (fotos) está em Siqueira Campos participando da gravação de “Tração”, com cenas rodadas na cidade sede da Pro Tork, empresa que é a maior patrocinadora do filme.

O ator tem 40 anos, casado, dois filhos, e disse estar entusiasmado, “é um desafio e eu gosto de desafios como a profissão sempre oferece”, afirma o artista, que nasceu no bairro Vila Kennedy, da cidade do Rio de Janeiro e iniciou sua carreira como rapper.

Interpreta Max, um motociclista que enfrentará situações imersas no mundo em duas rodas.

Tem um dublê, mas também dirige motos e se diverte, “tenho certeza que será um sucesso”, aposta.

Sua primeira atuação como ator foi no filme Tropa de Elite, de 2007, fazendo o papel do policial Mathias, do BOPE, uma divisão especial.

É membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no bairro de Botafogo(RJ).

De origem humilde, foi office boy, e depois de Tropa de Elite não parou de aparecer em longas e programas de TV, que incluem Casos e Acasos, Vidas em Jogo, O Último Virgem, e mais recentemente Sob Pressão e Malhação: Toda Forma de Amar na Rede Globo.

Agora, pretende ganhar o mundo com a superprodução “Tração” que estreará nos cinemas – finalizado e distribuído – em abril de 2022.