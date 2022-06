Atoca de Tomazina é vice-campeã brasileira de canoagem

Nas Modalidades Slalom e Slalom Extremo

Aconteceu no último fim de semana na cidade de Tibagi – PR o Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom e Slalom Extremo, Campeonato paranaense das mesmas modalidades e a Copa Brasil e Paranaense da 2º Divisão. O Evento teve mais de 100 atletas de todo o Brasil, a equipe Tomazinense foi para o evento com 17 atletas e conquistou as seguintes medalhas: No Brasileiro de Canoagem Slalom e Slalom Extremo foram 5 medalhas de prata e 7 medalhas de bronze. No Campeonato Paranaense foram 1 medalha de ouro, 4 de prata e 8 de bronze. Na Copa Brasil da 2º divisão foram 1 prata e 2 bronzes e no Paranaense da 2º divisão foram 1 medalha de ouro, 2 de prata e 1 de bronze.

No resultado geral a equipe ficou em 2º lugar, atrás apenas da grande equipe de Foz do Iguaçú. Segundo o Pantera treinador da equipe, o resultado foi muito positivo. Sei que poderíamos ter ido melhor em algumas categorias, mas todos estão de parabéns foi uma competição muito difícil, o evento mais importante do calendário nacional e todos queriam o melhor resultado, fiquei muito satisfeito com o 2º lugar geral, em 2021 ficamos em 3º e isso mostra que estamos evoluindo. Agora é retornar aos treinos para as Copas Brasil que estão por vim, e terminar o ano com um bom lugar no ranking nacional.

A Escola de Canoagem de Tomazina é um projeto da prefeitura municipal que atende gratuitamente 50 crianças a partir de 7 ate os 17 anos de idade.