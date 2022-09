Atletas do Norte Pioneiro encaram Maratona gelada

Atletas Platinenses enfrentaram frio abaixo de zero e superaram limites

Os atletas platinenses somaram aos mais de três mil atletas que superaram seus limites ao encarar a maratona na Serra do Rio do Rastro no frio de -2 graus.

O contador e estudante de Direito Carlos Dropa e o Vendedor Ademilson César, representaram Santo Antônio da Platina numa das provas mais duras do pedestrianismo.

Segundo Dropa, a prova deu início às 5hs da manhã na cidade de Treviso e percorreram às suas respectivas extensões, pela SC-390 entre os municípios de Treviso, Lauro Müller e Bom Jardim da Serra. Entre as paisagens, os atletas desfrutaram os mirantes, penhascos, montanhas além de outras atrações como cânions localizados entre o Planalto Serrano e o Litoral de Santa Catarina.

O grande desafio foi enfrentar a subida da Serra do Rio do Rastro, localizada do sul do estado de Santa Catarina. Os mais corajosos podem encarar também o Uphill Samurai Battle, somando 25k + 42k percorrendo o total de 67k.

E, para ser o chefe do clã, há também o Uphill Shogun, completar em menor tempo, todas as provas: 5k +10k + 25k + 42k no total de 82k.

A prova conta com 256 temidas curvas a serem vencidas pelos corredores, o que a torna ainda mais desafiadora.

Carlos Dropa, que é maratonista e presidente da equipe Acorrenorpi (Associação dos Corredores do Norte Pioneiro), com mais de 140 atletas espalhados pela região, já participou de diversas provas curtas, de meia maratona, São Silvestre e completou sua 7ª maratona e sua segunda participação nessa prova, já o Atleta Ademilson, concluiu sua primeira maratona.

Segundo eles a maior dificuldade é achar um tempo para treinar, pois os afazeres do dia a dia tornam complicado efetuar um treinamento específico para provas longas. Mesmo assim, consegue um tempinho para treinar e participar dessas provas. Além do treinamento específico de corrida, precisa de uma alimentação regrada e fortalecimento, pela adversidade do trajeto.

Carlos Dropa finaliza que não é apenas porque é uma maratona morro acima, num ambiente nada acolhedor, nem porque você deve vencer 256 curvas para chegar no topo, situado a exatos 1.418 metros acima do nível do mar, com um ganho de elevação de 2.425 metros, mas de superar seus limites é entender que “Eu faço da dificuldade a minha motivação. A volta por cima, vem na continuação”.