Canoagem/Siqueira participa de evento

Em competição importante em Guaratuba neste fim de semana

Atletas do Projeto Escola de Canoagem – Educaiaque – de Siqueira Campos, que treinam na represa de Chavantes no Balneário da Alemoa, partiram nesta madrugada, dia dez, com destino a Guaratuba, litoral paranaense. Participarão do Festival das Águas, entre os dias 11 e 13 de fevereiro, que apresenta disputas de canoagem nas modalidades, Caiaque Polo Seaside Cross, e Maratona Oceânica.

A equipe siqueirense que vai participar das competições é treinada por Marcelo Carster Livramento Neves, professor de educação física formado pela Universidade Estadual do Norte Pioneiro, especialista em atividade física e saúde e em educação especial, Pedagogo formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa , ex-campeão estadual de canoagem, técnico de canoagem e velocidade certificado pela Confederação Brasileira de Canoagem, registrado no Conselho de Educação Física do Paraná.

Na equipe de suporte aos atletas está Karina Aparecida Cristoni Morales, (esposa de Marcelo) Pedagoga formada pela UEPG, especialista em gestão educacional e institucional, a filha do casal Izadora Cristoni e duas mães de alunos.

Os atletas são treinados nas águas da represa de Chavantes no Balneário da Alemoa.

A equipe feminina está formada com Darine Lataliza, Thalyta Gabrieli, Izadora de Paula, Thalita Mikaeli, Carolina Silva Martins, Izadora Cristoni Carster Neves, Ingrid Lataliza e Eveling Gabriely,

A equipe masculina é formada por Naim Marques de Avila, Iago Lima da Rocha, Iury Antonio de Souza, Vanderson Anhaias, Brayan Mateus dos Santos, Rikelme da Silva e Davi Manoel da Costa Câmara.

A FEPACAN (Federação Paranaense de Canoagem) vem realizando competições em parceria com a PARANÁ ESPORTE inserindo seus eventos oficiais na programação dos Jogos da Aventura e Natureza. Serão realizadas três competições: Dias 11 Caiaque Polo, 12 Seaside Cross, e fechando a competição, Oceânica, no dia 13, domingo.

A expectativa da organização é que mais de 100 atletas entre dez a 24 anos participem das competições que terá como objetivo maior a divulgação da canoagem prevendo em futuro próximo a inserção de 5 núcleos no litoral (Guaratuba, Matinhos, Antonina, Pontal do Paraná e Paranaguá). Com apenas dois anos de prática, meninos e meninas que dominarem os fundamentos de Caiaque Polo, estarão aptos a qualquer outra disciplina da canoagem, seja ela olímpica ou não olímpica (Agência Criativa/David Batista).