Atleta do NP jogará no mundial de vôlei

Ribeiro-pinhalense treina desde criança e é profissional hoje em MG

João Vitor Adriano, de 19 anos, tornou-se o primeiro atleta do Norte Pioneiro convocado para a seleção masculina sub 21 de vôlei, e representará o Brasil no Mundial da categoria. Essa conquista é fruto de um histórico de destaque na área.

Ele pratica o esporte há muito tempo, desde seus oito anos; na época fazia parte da equipe do Vôlei Pinhal e estudava no Colégio Estadual Herminia Lupion, onde participava dos Jogos Escolares do Paraná.

É natural de Ribeirão do Pinhal, onde sua família ainda reside.

“Eu comecei a jogar com oito anos. Em 2015, recebi a proposta da equipe de Ponta Grossa, que era o time de elite do Paraná na época, onde engrenei em 2016. Joguei dois anos lá, e em 2019 acabei indo para o Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte onde estou atuando até hoje”, conta o jovem.

Segundo as informações, por Ponta Grossa foi Campeão Estadual várias vezes. Eleito melhor jogador do Paraná nos 2 anos seguidos, no Minas Tênis Clube, tornou-se Campeão Brasileiro 2 vezes. Pelo histórico, João recebeu convocação para a Seleção Paranaense 4 vezes e, atualmente, é Capitão da Seleção Paranaense.

O Instagram é @joao.vitoradr

O Campeonato Mundial Sub-21 está programado para 2021, mas ainda sem local e data confirmados pela Federação Internacional de Voleibol (Fivb). Seria promovido na Tailândia, foi adiado por conta da Covid-19, ainda sem nova data definida.

A Rússia é a maior campeã desta categoria (dez títulos ao todo, quatro destes ainda como URSS). O Brasil desponta como o segundo maior vencedor dessa competição com quatro conquistas. Na sequência do seleto grupo de campeões aparece a Polônia com três títulos, e por fim, Bulgária e Coréia do Sul, cada uma com um título conquistado.