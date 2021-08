Jacarezinhense se destaca nos JEPs

A competição foi realizada na cidade de Cascavel, no Centro Nacional de Treinamento em Atletismo. Bianca, que é Bolsista do Geração Olímpica do Paraná, competiu pelo Colégio Estadual Cívico-Militar José Pavan, de Jacarezinho.

Neste sábado, dia 14 , a atleta de Jacarezinho e estudante do 2º ano do Ensino Médio, Bianca Cristine Davi de Souza (fotos) , foi a 3ª colocada na seletiva dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs) 2021, obtendo sua melhor marca na prova.

Hoje, aos 16 anos, com a paralização do CTAJ, Bianca treina no IPEC (Instituto Paranaense de Esportes e Cultura)Londrina Atletismo, no qual a atleta sempre foi federada, assim como vários atletas do projeto jacarezinhense, e participa de diversas competições em níveis Estadual e Nacional, sob responsabilidade do Treinador Gilberto Miranda.

Ela faz parte do Projeto Londrina Atletismo/Rendimento do Proesporte, que é direcionado a atletas com melhor colocação no Ranking Brasileiro. Vale destacar, ainda, que Bianca é a atual 2º colocada no Ranking sub-18 na prova dos 2000 metros com obstáculos e com grande chance de pódio no Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo sub-18, que será realizado no dia 29 de agosto em São Paulo.