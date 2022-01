Atendimento a empreendedor cresce 20% no NP

Escritório do Sebrae/PR, Ponto de Atendimento e 20 Salas do Empreendedor atenderam 10.765 negócios no ano passado

Marketing digital, finanças, planejamento e inovação. Estes foram os temas mais procurados pelos empreendedores que buscaram atendimento do Sebrae/PR por meio do escritório em Jacarezinho, Ponto de Atendimento (PA) de Andirá e 20 Salas do Empreendedor espalhadas pelo Norte Pioneiro durante o ano de 2021. No período, o número de atendimentos em comparação com 2020 cresceu 20%. Foram 10.765 empresas diferentes atendidas contra 8.945 no ano anterior.

A maior parte dos atendimentos (9.511) foi direcionada aos microempreendedores individuais (MEI), seguidos das microempresas (1.105), e empresas de pequeno porte (149). Em mais um ano marcado pelas restrições impostas pela pandemia de coronavírus, os atendimentos ocorreram de forma híbrida, sendo a maior parte no digital. “Em 2021, ampliamos de 13 para 20 o número de salas do empreendedor no Norte Pioneiro para aumentar a nossa capacidade de atendimento e facilitar o acesso das pequenas empresas aos nossos canais”, afirma a consultora do Sebrae/PR, Camila Eduarda dos Santos.

Ao longo de todo o ano passado, os atendentes das salas receberam capacitações para melhorar a qualidade do atendimento aos empreendedores. “Por meio desses canais, também conseguimos dar mais visibilidade para as duas feiras mais importantes do norte pioneiro, a Ficafé e GeniusConecta, e atraímos mais participantes para os eventos”, conta. Para 2022, a expectativa é aumentar o número de atendimentos e ampliar a quantidade de salas para 25. Neste ano, as Salas e o PA vão ofertar consultorias online, mas os workshops, oficinas e palestras serão presenciais, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19.

O agente da Sala do Empreendedor de Cambará, Guilherme Augusto Oliveira Feitosa da Silva, comemora o ano produtivo de trabalho. Ele atua em um dos canais que mais atenderam empreendedores em 2021 no norte pioneiro e diz que os números positivos são resultado da parceria com o Sebrae/PR e o setor de tributação da prefeitura local. “Foi um ano muito corrido, tivemos bastante demanda, especialmente na busca por crédito. As capacitações que fizemos nos ajudaram muito no trabalho e atendimento aos empreendedores”, afirma.

O sócio-fundador de uma startup da região, Pedro Rosa Domingues, buscou vários serviços do Sebrae/PR no ano passado para promover a melhoria dos negócios. “Participamos do Tech By Sebrae, que foi ótimo, conseguimos excelentes consultorias sobre definição de processos, o que foi importante para esse momento de estruturação da empresa”, conta. Para este ano, Domingues adianta que continuará a investir em treinamentos e eventos oferecidos pelo Sebrae/PR por meio dos canais de atendimento, entre eles o Empretec, programa de formação de empreendedores. “Com certeza, vamos colocar uma pessoa da empresa para participar”, diz.

Os empreendedores interessados em buscar consultorias e capacitações nos canais de atendimento do norte pioneiro do Paraná podem entrar em contato pelo telefone do escritório do Sebrae/PR em Jacarezinho (43) 3511-2650, PA de Andirá (43) 3538-1159 ou acessar o site http://www.salasdoempreendedor.com.br/ para falar diretamente com as demais salas. Neste início de ano, é importante se informar antes sobre os horários de atendimento, porque alguns canais estão fechados temporariamente.