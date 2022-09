Assume novo presidente da Associação Comercial

Com 33 anos é o mais jovem da história da entidade

Alex Batista Martins Schmidt (fotos), de 33 anos, foi empossado como o literalmente mais novo presidente da Acesap (Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina. Nesta terça-feira, dia 27, visitou o Npdiario. É o mais jovem a assumir o comando de uma entidade que completará 70 anos no próximo dia dez de novembro.

Estava acompanhado de Vergínio Vilani Neto (vice-presidente administrativo), ex-presidente e agora 1º Diretor Financeiro e José Henrique Pereira Olímpio, secretário executivo.

Pretende continuar com a gestão participativa e ampliar o número de associados, atualmente de 228 associados. E destacou também o amálgama entre experiência e juventude na diretoria(o vice Neto Vilani tem 37 anos).

O mandato é de dois anos renováveis para mais dois.

Alex é casado com Maria Fernanda Chaves Gomes Schmidt e será pai de um menino, sua esposa está gravida de cinco meses.

É filho dos empresários Celso de Souza Schmidt e Maria Goretti Batista de Souza Schmidt.

Foi diretor e também vice-presidente da ACESAP durante os dois mandatos do ex- presidente Nelson de Camargo.

Advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), trabalhou como estagiário na Vara da Infância e Juventude na cidade de Londrina e atua há dez anos como diretor financeiro e jurídico da empresa Fiat SAMP.

Participou do programa de intercâmbio de jovens do Rotary Club platinense, morando um ano na cidade de Puebla, no México. Também fez curso de inglês na conceituada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Abaixo, os outros integrantes da Diretoria:

Luiz Nunes Faria – Vice-Presidente de Comércio;

Luciana Franco Dias dos Reis Amaral, Vice-Presidente da Indústria;

José Ricardo Celestino da Silva, 2º Diretor Financeiro;

Ivonei Clauer Bozi – 1º Diretor Secretário;

Guilherme Ferreira Nespoli – 2º Diretor Secretário;

Edison Diego Alves – Vice-Presidente de Responsabilidade Social;

Anna Paula Nespoli – Vice-Presidente de Serviços e

Bruno Marcel Ferreira – Vice-Presidente de Integração.