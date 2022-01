Associado do Sicredi de Carlópolis ganha prêmio em sorteio

Raul Leite de Meira foi o sortudo da vez

O associado da Sicredi Norte Sul PR/SP, Raul Leite de Meira, de Carlópolis, foi contemplado no sorteio do Seguro que contratou na cooperativa na ocasião. Meira ganhou R$ 27.052,73 mil. O Seguro de Vida faz parte do portfólio de produtos financeiros oferecidos pelo Sicredi a todos os associados da instituição.

Essa não é a primeira vez que um associado da Sicredi Norte Sul PR/SP é beneficiado nesse sorteio.

A premiação é distribuída periodicamente, com valores semanais e mensais, definidos de acordo com o modelo de seguro adquirido. E os sorteios são realizados pela Loteria Federal. O valor dos prêmios pode chegar a R$ 100.000,00 dependendo da contratação. O fato de um associado ser sorteado uma vez não o exclui de outros outras extrações, permitindo que participe durante toda contratação de seu seguro.

“O Seguro de Vida é um produto que as pessoas contratam sempre pensando em amparar suas famílias caso algo possa acontecer. Mas é importante dizer que essa é uma solução que possui diversas coberturas que podem ser aproveitadas. E ainda tem a chance de ganhar prêmios em dinheiro nos sorteios que ocorrem periodicamente”, explica o Diretor de Negócios, Alex Henrique Possi.

O Sicredi oferece diferentes tipos de seguros com coberturas e serviços de acordo com as necessidades e estilo de vida de cada um. Como por exemplo: Cobertura de Despesa Médica, hospitalar e Odontológica. Indenização em caso de incapacidade temporária e doenças graves. Assistências como seguro viagem, assistência domiciliar (como chaveiro, eletricista) e descontos em farmácias. Cada seguro tem sua particularidade, então é importante analisar qual se adequa a cada associado.

É possível escolher pelas opções para pessoa física, que agrupa seis modalidades como seguro de vida, residencial, de automóveis e de responsabilidade civil, e para empresas, como os voltados ao patrimônio ou ao agronegócio, somando mais de 20 opções ao todo.

