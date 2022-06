Associação confirma parceria com rede de supermercados no NP

Venda direta garante 40% a mais de rentabilidade

No Norte Pioneiro, pequenos produtores de morango comemoram contrato firmado com uma rede de supermercados da região. Organizados através da Associação Norte Velho dos Produtores Rurais de Jaboti, Japira, Pinhalão e Tomazina, os fruticultores cultivam em torno de 400 mil plantas e, neste primeiro momento, venderão cerca de 20% da produção ao grupo Molini’s. A expectativa, com o passar do tempo, é aumentar o volume de comercialização.

O morango é uma das principais culturas do segmento de frutas do Paraná. Dados mais recentes da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Seab) apontam um Valor Bruto de Produção (VBP) de quase R$ 260 milhões. Momento positivo que impacta no trabalho da associação e gera bons negócios.

“Vamos firmar o elo com a rede de supermercados Molini’s. Pretendemos montar embalagens diferenciadas, classificar os morangos, e a nossa intenção é comercializar até 50% da produção com o grupo”, conta o produtor e diretor da associação, Marcelo Siqueira.

O contrato comercial é resultado de um projeto do escritório do Sebrae Paraná no NP, que visa o desenvolvimento territorial e a transformação da região em referência em produtos diferenciados no agronegócio. A iniciativa com o morango começou a partir

O contrato comercial é resultado de um projeto do escritório do Sebrae Paraná no norte pioneiro, que visa o desenvolvimento territorial e a transformação da região em referência em produtos diferenciados no agronegócio. A iniciativa com o morango começou a partir de um diagnóstico que apontou que, nas quatro cidades, predominava a produção da fruta, com cerca de 500 produtores.

O consultor do Sebrae Paraná, Odemir Capello, lembra que o trabalho passou por fases, como a articulação com lideranças e a realização do planejamento estratégico. As capacitações voltadas ao manuseio da fruta e a produção com baixa aplicação de defensivos agrícolas também foram essenciais para elevar a qualidade do produto