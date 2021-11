Natal: Associação comercial de SAP anuncia campanha

Natal Brilho Total 2021 vai sortear motocicletas e prêmios em dinheiro

Nelson de Camargo (fotos), presidente da Associação Comercial de Empresarial de Santo Antônio da Platina, visitou o Npdiario nesta quinta-feira, dia quatro. Na ocasião, anunciou a campanha de final de ano da entidade.

A Campanha de Natal 2021 da ACESAP começa no próximo dia 16 de novembro (uma terça-feira).

Os empresários já iniciaram adesão à campanha e nos próximos dias, mais lojistas ainda podem aderir à ação promocional.

O período de participação da promoção se inicia as 00h01 do dia 16/11/2021, e se estende até nove horas do dia 31/12/2021. O sorteio será no último dia do ano às 12h30m, nas dependências da Rádio Vale do Sol FM.

Prêmios: duas moto Honda CG 160 Start 0 KM no (Uma para cada cupom sorteado), e o vendedor que tiver com seu nome no cupom sorteado receberá R$ 500,00 em dinheiro.

As empresas que ainda não aderiram à campanha podem entrar em contato pelos telefone (43) 3534-4109.

FOTOS: Emerson Chagas/Especial para o Npdiario