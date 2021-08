Assistentes sociais refletem desafios

Aumento do desemprego e fome foram pautas da Conferência Municipal

Nesta quarta-feira (25), entidades, profissionais do setor e funcionários da administração municipal participaram da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, realizada em Santo Antônio da Platina.

A conferência teve abertura feita pela presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Luciana Wenceslau Lemes Frufrek, participação do prefeito José da Silva Coelho Neto, professor Zezão e membros do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social é (CREAs), Casa Lar e Secretaria Municipal de Saúde.

Com o tema “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com funcionamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social”, a conferência teve como principal discussão os desafios enfrentados durante a pandemia da Covid 19 e o cenário atual das famílias atendidas pela Assistência Social no município.

“O desemprego e a desigualdade social têm aumentado muito neste período de pandemia, isso resulta na maior demanda de famílias principalmente na busca por alimentos. Somente no CRAS são pelo menos de 200 a

300 famílias em busca de cestas básicas”, expôs Magali Pereira da Silva Sales, assistente social do CRAS.

“ O que é mais triste é o desemprego. Estamos muito preocupados com o resultado dessa pandemia. Foi um retrocesso no nosso trabalho, pois pessoas que estavam estabelecidas tiveram que voltar a ser atendidas pelas entidades assistenciais“, declarou a assistente social da Promoção Humana, Elza Lina do Carmo.

“Nosso desafio enquanto política pública não é só ofertar comida. Temos um desafio maior e nosso encontro aqui hoje é para buscar soluções para todos os setores sociais” completou Cristiano Benedito Lauro, secretário municipal de Assistência Social.