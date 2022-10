Assistência Social premia vencedores em competição de robótica

Alunos de Santo Antônio da Platina do CDTI

Alunos do curso de robótica do Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Inovação (CDTI) de Santo Antônio da Platina foram premiados com medalhas pelos resultados conquistados na Competição da Semana da Criança e pela participação na GeniusCon 2022.

As medalhas foram entregues pelo prefeito José da Silva Coelho Neto, a vereadora Mirian Bonomo e secretários municipais.

“Parabéns pela conquista, mas principalmente pelo aprendizado que vocês obtiveram nessas competições. Que essas sejam as primeiras de muitas medalhas que vocês tão pequenos já estão conquistando”, declarou o prefeito Zezão.

Nas competições chamadas “batalhas de robôs” os alunos tem como aprendizado o conhecimento técnico utilizado na construção dos robôs e os estímulo entre os integrantes das equipes a aprendem lições de liderança, trabalho em equipe e até gerenciamento de projetos.

As aulas de robótica no CDTI acontecem no contra-turno escolar e são oferecidas para crianças de 9 a 14 anos através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Em novembro será a formatura da terceira turma de robótica no município e no próximo ano já está confirmada a abertura de novas turmas para o curso.