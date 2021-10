Assistência Social e asilo recebem doação

Arrecadação foi feita pelo Programa Mesa Brasil

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Santo Antônio da Platina e o Asilo São Francisco de Assis receberam nesta quinta-feira, 28, a doação de quase quatro toneladas de alimentos doados através do Programa Mesa Brasil, do Serviço Social do Comércio (Sesc).

A entrega foi feita na sede do Tiro de Guerra platinense, onde algumas famílias cadastradas nos programas sociais do município receberam as doações das primeiras cestas básicas. Os alimentos doados totalizaram 290 cestas básicas, das quais 60 foram doada ao asilo e as restantes a Secretaria de Assistência Social.

Os alimentos arrecadados serão destinados principalmente às famílias em vulnerabilidade vítimas da pandemia da Covid-19.

A entrega foi feita pelo prefeito José da Silva Coelho Neto, pelo secretário municipal de Assistência Social Cristiano Benedito Lauro, pela diretora de Assistência Social Luciana Frufreck e pelo gerente executivo do Sesc Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, Dimas Fonseca.