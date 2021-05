ALEP manifesta pesar por Zé Carlos

Deputado Estadual Luiz Romanelli assinou o documento

Quando da inauguração do segundo supermercado Molinis, em Santo Antônio da Platina, gravou este vídeo acima ao npdiario.

E abaixo, o vídeo da própria rede em Bandeirantes:

José Carlos Molini (fotos), 66 anos, empresário dono de uma rede de supermercados em Jacarezinho, Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina e Bandeirantes, faleceu nesta terça-feira, dia 25.

Foi vítima das complicações causadas pela Covid-19; estava internado há mais de um mês para tratar da doença no Hospital das Nações, na Rua Raphael Papa, Jardim Social, em Curitiba.

“O Zé Carlos teve um início de vida humilde, na roça, e construiu uma família querida, uma empresa líder e uma vida de sucesso, em todos os sentidos”. O resumo é do prefeito Marcelo Palhares, que decretou luto oficial por três dias.

A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por meio do Primeiro-secretário Luiz Cláudio Romanelli, manifestou Voto de Pesar para homenagear o empreendedor e prestar condolências à família enlutada.

Veja abaixo: