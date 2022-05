Assassinado rapaz de 30 anos em Santo Antônio da Platina

Ele deixou a esposa e uma filha e trabalhava como motoboy

Exclusivo: Amilton Marcolino da Silva, de 30 anos, perdeu a vida na madrugada desta segunda-feira, dia 16, assassinado com um tiro no tórax. O projétil da arma de fogo estava ao lado do corpo, perto de um empresa de entrega de gás e da Arroz Dilma, na rua Inglaterra, Bela Vista II, às margens da PR-439, em Santo Antônio da Platina (fotos).

A sua Honda vermelha encontrada abandonada próximo ao corpo.

Uma vizinha acionou o corpo de bombeiros porque ouviu por volta das 04h30m um barulho parecido com uma bombinha. Quando a corporação chegou, o rapaz já estava morto.

A Rádio patrulha da Polícia Militar compareceu, ajudou a isolar o entorno e na sequência também a Polícia Civil local, para onde a moto foi levada, e o Instituto Médico Legal de Jacarezinho.

Ele era conhecido também por Índio, não tinha passagens, era casado, tinha uma filha e residia com a família no povoado rural Platina.

A vítima trabalhou durante três anos no Mototáxi Pontual e há uma semana estava no Rapidão.

Mais detalhes a qualquer momento.