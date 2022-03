Em Jacarezinho: assassinado jovem hoje de madrugada

Motivo fútil causou falecimento do universitário hoje de madrugada em Jacarezinho

O estudante Mateus Alexandre Mattos (fotos) , de 22 anos, foi assassinado a tiros em torno de 3h45m deste sábado, dia 19, no bairro Parque dos Mirantes, em Jacarezinho.

O jovem ouvia música e conversava com amigos na rua Rita Fernandes Vieira quando dois moradores da vizinhança procuraram o grupo para se queixar do som que estaria alto e incomodando.

A indisposição se transformou em briga física e a vítima acabou recebendo os disparos. Há duas versões, uma que teria sido do filho e outra do pai. Os dois fugiram.

A morte foi no local em poucos minutos.

Atenderam a ocorrência o corpo de bombeiros, Polícias Militar e Civil e Instituto Médico Legal.

Ele estudou no Instituto Federal (Técnico em Alimentos) de Jacarezinho e depois Ciências Econômicas na UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná) em Cornélio Procópio.

Gostava de jogar pôquer e futebol e era muito querido pelos colegas e familiares.

Local do velório e dia e horário do sepultamento ainda não foram definidos até agora.