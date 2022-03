Assassinado hoje em clube platinense

Durante festa de madrugada no interior da Upe

Em torno de 1h50m deste domingo, dia seis, um homem foi assassinado numa festa no interior da Upe Clube de Campo, na Vila Claro, em Santo Antônio da Platina. Quem atirou também é do sexo masculino, já se apresentou e responderá em liberdade.

De acordo com que o Npdiario apurou, Júlio César Alvim(foto) 45 anos, teria ido ao local junto com um amigo no evento festivo sem serem convidados.

Lá, teve indisposição com um funcionário do clube social, com o qual já possuía uma rixa familiar antiga.

Pelas investigações preliminares autor e vítima teriam entrado em vias de fato quando o autor sacou um revólver calibre . 22 e efetuou vários disparos (segundo relatos informais foram seis disparos), sendo que um deles atingiu a vítima , a qual faleceu minutos depois sem sequer ser atendido.

As perfurações foram no tórax.

A arma do crime (pretensa “herança do avô”) não foi apreendida porque o autor disse que “alguém pegou no local”.

Uma moça de 26 anos que estava na festa também foi atingida na mão por um dos disparos, mas não corre risco de morte.

O autor dos disparos, identificado, se apresentou espontaneamente na delegacia de Polícia Civil. Trata-se de um homem de 44 anos que presta serviços gerais. Segundo o relato dele, entrou em vias de fato e por isso efetuou os disparos de arma de fogo, porém alegou que não se recordava exatamente como tudo aconteceu.

A vítima era conhecida no meio policial. Alvim já foi preso em flagrante há poucos dias por embriaguez ao volante e com passagens por homicídio no bairro Altvater(Sindicato), furto de gado e posse ilegal de arma de fogo.

O homem que atirou possui uma passagem pelo crime de lesão corporal de natureza grave, e não foi preso em flagrante pelo homicídio por imposição legal, já que admitiu o fato e continuará na cidade para atender todos os desdobramentos do caso.

Na 38ª Delegacia Regional de Polícia de Santo Antônio da Platina serão realizadas provas técnicas, oitiva de testemunhas e outras diligências de polícia judiciária.

A Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência e o Instituto Médico Legal também estiveram na ocorrência.