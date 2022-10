Assalto à mão armada em farmácia de Guapirama

Um adolescente de 17 anos foi preso pela PM

Na tarde desta terça-feira (04) a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina realizou diligência sobre roubo em Guapirama.

O relato era de que dois jovens entraram em uma farmácia e anunciaram assalto com arma de fogo.

Levaram medicamentos, dinheiro e uma moto. Após, se evadiram rumo a Jundiaí do Sul. Mas, caíram com o veículo na ponte do Rio Cinzas no momento da abordagem.

Um deles foi preso (17 anos), e os policiais apreenderam a arma e recuperaram os objetos roubados. O outro rapaz não foi encontrado, fugiu na mata.