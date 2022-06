Asilo recebe doação de entidade platinense

Da Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Com a onda de baixas temperaturas, agasalhos, cobertores, tocas e luvas se tornaram parte do nosso cotidiano. Além do incômodo, o tempo gelado pode atingir diretamente a saúde de todos, principalmente crianças e de nossos amigos de idade avançada.

CAMPANHA – AQUEÇA COM AMOR, DOE UM COBERTOR.

Com a chegada do frio, vestimentas mais pesadas e cobertores se tornam imprescindíveis, por isso, a Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (APLA) realizou este ano a 1ª campanha de arrecadação de cobertores, do qual foi destinado para o Lar de nossos Idosos aqui de Santo Antônio da Platina o Asilo São Francisco de Assis.

A Campanha aqueça com amor, Doe um cobertor , deu-se inicio em 12 de maio e encerrando em 20 de junho de 2022, através do nosso grupo de associados.

A entrega foi oficializada pelo presidente da entidade, Engº Seg. Trabalho Fernando Ribeiro dos Santos, e pelo associado Engº Civil Moacir Ferreira Dal Bianco, para a Coordenadora/Enfermeira do Asilo de nossa cidade a Irmã Lurdes Nogueira.

“Estamos muito felizescom a com a ajuda de nossos associados nesta campanha e certamente estes cobertores ajudarão e muito nossos queridos idosos”, explicou Fernando.

Caso alguém ainda tenha o interesse em realizar uma doação, poderá ser feito na Sede da APLA, sito à Rua Tiradentes, 714 – centro ou diretamente ao Asilo São Franciso de Assis, na Rua Dionísio Paiola nº 280 – Vila São José em Santo Antônio da Platina.