Asfalto no Morro do Bim entusiasma SAP

Todo entorno do ponto turístico será beneficiado com obra que termina na próxima quinta-feira

Exclusivo: Está sendo preparada para o dia 12 de janeiro (quarta-feira) uma inauguração na rua Vieira de Leiria com as presenças do Primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli, do prefeito Professor Zezão, vice Chico Aramon, servidores municipais e vereadores. Será a concretização de uma obra importante para Santo Antônio da Platina e região, uma vez que a cidade é polo no Norte Pioneiro.

Uma pavimentação importante pois é uma entrada / saída até então a única em situação de precariedade e o término das obras previsto para o dia 30 deste mês(quinta-feira que vem)

Iniciativa prevista para o final da rua 19 de Dezembro no alto da zona urbana platinense com o asfalto subindo em cerca de 700 metros até o alto do Morro do Bim.

Uma das mais satisfeitas é a voluntária Adriana Arantes, “um sonho que será realizado”, resumiu, eufórica.

Zezão e Aramon e o secretário municipal do Planejamento, coronel Airton Diniz previram a obra(veja matérias no final deste texto) beneficiando em especial o bairro Jardim Vista Alegre, partindo do centro da cidade. A autorização para o início dos procedimentos licitatórios do projeto já foi realizada através do Paraná Cidade.

São R$ 786.235,98 a fundo perdido e contrapartida da prefeitura de R$ 86.235,98.

A área total das pavimentações é de 8.041,70 metros quadrados de pavimentação e 4.159,28 de recape, incluindo os serviços preliminares, terraplenagens, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.

No lote serão beneficiadas o final da rua Sete de Setembro entre a rua Dona Jovelina Dias França e desta com a Vieira de Leiria e outras vias como a rua Ercília Domingues Neves, Santina Pereira José, Dario Villela Bitencourt, Abílio Rodrigues e Antônio Castro Villas Boas.

Metragem de Pavimentação – (pavimentação, recape e recomposição) – 8.042,00 m².

Nome das ruas atendidas:

– Rua 7 de Setembro

– Rua Dário Vilela Bitencourt

– Rua Jovelina Dias França

– Rua Ercílio Domingues Neves

– Rua Vieira de Leiria

– Rua Abílio Rodrigues Ascenço.

– Rua Adelaide Barbosa Daniel

– Rua Santina Pereira José

– Rua Antônio de Castro Vilas Boas.

