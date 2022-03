Artistas dão aulas gratuitas em SAP

Aulas de música, artesanato, teatro e dança

Artistas de Santo Antônio da Platina iniciaram neste mês a realização de oficinas artísticas nas entidades assistenciais locais.

São aulas de música, artesanato, teatro, dança e outras atividades contempladas nos editais realizados pela prefeitura através da Lei Aldir Blanc no ano passado. Casa Lar, Promoção Humana, e Lar Jesus Adolescente já receberam as oficinas que têm, desde aproveitamento de recicláveis até aulas de bateria.

O executivo repassou em 2021 mais de R$ 100 mil da Lei Aldir Blanc para o setor cultural do município com subsídios diretos para 44 artistas com valores de R$1,2 mil até R$5,9 mil. Os editais efetivados pelo departamento de Cultura contemplou oficinas artísticas, musicais, de dança, teatro e vídeos amadores e documentários. As oficinas contempladas têm até maio para realizarem a contrapartida que exige a lei, oferecendo suas atividades.

A artesã Maire Pupa Dolce foi uma das que soube aproveitar a oportunidade e aplicou no Centro Educacional Lar Jesus Adolescente a oficina de Amigurumi, técnica japonesa para criar pequenos bonecos feitos de crochê ou tricô. “Executar foi um desafio, superado com sucesso quando vi a alegria das crianças com as peças apresentadas”, conta.

Após conclusão das oficinas nas entidades assistenciais, que se encerram neste mês, será promovida a “Semana Cultural Platinense”, com a oferta de oficinas e exibição dos vídeos gratuitamente ao público, na Casa da Cultura Platinense. A atração tem previsão para o mês de maio e, para participar, não será necessário conhecimento prévio em nenhuma técnica artística.

A divulgação da programação será no Npdiario , nas redes sociais e outras plataformas.

“ O auxílio da Lei Aldir Blanc tem sido essencial para socorrer o setor cultural que sofreu muito nos últimos dois anos devido a pandemia. Fizemos um grande esforço para que o dinheiro chegasse aos fazedores de cultura e nosso desafio agora é retomar a agenda de atividades culturais, ainda que de forma limitada”, destaca a diretora municipal de Cultura, Aline Damásio.

Retomada das atividades culturais

Marcando a retomada das atividades culturais, neste mês a Casa da Cultura Platinense voltou a sediar as aulas de teatro da Companhia Blackout e também as de dança gaúcha que antes eram realizadas no CTG platinense. As aulas de teatro acontecem todas as terças-feiras a partir das 19 horas e as gaúchas quartas-feiras no mesmo horário. As aulas são gratuitas.