Maconha e cocaína dentro de botina

No Conjunto Eliel Brito em Ribeirão do Pinhal

As rádios patrulhas de Ribeirão do Pinhal, Abatiá e Jundiaí do Sul, bem como os Policiais Civis cumpriram Mandado Judicial no fim de semana na Rua Pedro Martins Trindade, Conjunto Eliel Brito, em Ribeirão do Pinhal.

Ao chegar na casa visada, onde se sabia haver tráfico, as equipes encontraram dentro de uma botina dois potes pequenos no interior contendo dentro de um deles nove micro-tubos com cocaína e no segundo mais duas buchas da mesma droga. Ainda dentro da botina foi encontrado uma porção de maconha.

Em outra casa, dentro guarda-roupa, uma folha de caderno contendo anotações com relação à venda de entorpecentes. Dois viciados apareceram e confirmaram a comercialização.

O elemento procurado não foi localizado. Ao final, os objetos e substâncias apreendidas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para a lavratura dos autos.