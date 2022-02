Apreensão de drogas em Jacaré

Em patrulhamento pelo bairro Vila Scyllas porções de crack

A Equipe de Agência Local de Inteligência, durante o eventual patrulhamento feito na terça-feira (15/02) em bairro de Jacarezinho, encontrou 13,9 gramas de crack (foto).

Tal apreensão ocorreu no bairro Vila Scyllas, em que a Polícia Militar estava presente com a finalidade de fiscalizar e evitar os recorrentes casos de tráfico de drogas que ocorrem no município. Na ocasião, a equipe abordou um sujeito em área já conhecida pelos policiais por ser um point para a compra e venda de drogas ilícitas e entorpecentes.

Este indivíduo (24 anos) no momento da abordagem realizou uma tentativa de fuga dos agentes policiais, porém, não obteve êxito: foi contido e revistado pela equipe. Além disso, na revista pessoal e aos arredores do local é que foram encontradas e confiscadas 66 porções de crack, equivalentes a 13,9 gramas da substância, que foram arremessadas por este sujeito à altura do flagrante.