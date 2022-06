Apreensão de caça níquel num posto

No trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

Nesta quinta-feira (09), em Santo Antônio da Platina, houve apreensão de caça níquel pela Polícia Militar.

A equipe de Rondas Ostensivas Tático Móvel recebeu informações e deslocou-se ao restaurante do Posto Acaron, na BR-153, onde segundo denúncias havia duas máquinas de caça níquel.

Ao chegarem no local, os PMs constataram os fatos e de imediato a responsável pelas máquinas se apresentou. Ela foi encaminhada até a Sede da 4ª Cia para a lavratura do Termo Circunstanciado e as máquinas foram apreendidas.