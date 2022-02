Apreendidos três adolescentes com motos em Quatiguá

Eles tinham apenas 16 anos e conduziam motocicletas pela cidade

Neste domingo, dia 13, a Polícia Militar apreendeu três menores conduzindo motocicletas pelo centro de Quatiguá.

Em operação a equipe ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) abordou três menores de 16 anos que estavam conduzindo as seguintes motocicletas (foto): uma Biz 125, vermelha, que estava sem retrovisor; uma Honda CG 150 Titan Fan, vermelha; uma Honda CG 160 Titan, de cor azul, que estava sem retrovisor e com o escapamento inoperante.

No total, confeccionadas nove notificações de trânsito.