Apreendidos menores que atiraram em trio

Na madrugada de ontem em Ribeirão do Pinhal



Houve solicitação às 03h15m desta sexta-feira, dia 22, relatando ter dado entrada no hospital ribeiro-pinhalense algumas pessoas feridas por arma de fogo.

No lugar, a PM entrou em contato com as vítimas, as quais afirmaram que estavam confraternizando na esquina da Avenida Silveira Pinto com Rua Desembargador Antônio Franco F. da Costa, quando alguns indivíduos passaram e efetuaram alguns disparos.

Em diligências, a equipe localizou dois jovens (16 e 17 anos) numa motocicleta, com as características similares à dos autores. Realizada abordagem, encontrados próximos da dupla alguns estojos vazios calibre .38 e verificada a moto, com chassi adulterado.

Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados até a delegacia de Polícia Civil para providências.