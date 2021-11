Apreendidos ladrões de sítio platinense

Jovens (17 anos) furtaram facão e faca artesanal de uma casa no Sítio Santa Inês

Nesta segunda-feira, dia 29, por volta das 14h25m, a Polícia Militar atendeu um furto qualificado no Sítio Santa Inês, localizado no Bairro Taquaralzinho, no munícipio de Santo Antônio da Platina.

Um senhor morador do bairro relatou que estava no centro da cidade quando sua vizinha lhe informou, por telefone, que o seu sítio havia sido furtado por dois indivíduos. Diante do fato, a PM deslocou-se para o local com a vítima, e constatou que a residência estava arrombada e os objetos revirados.

Em sequência, os policiais realizaram buscas nas proximidades, e encontraram dois indivíduos com as características repassadas, e com uma facão (foto) na mão, próximos ao trevo do bairro Monte Real.

Devido a suspeita, realizaram a abordagem, e eles confessaram terem subtraído objetos da casa em questão. Em ato contínuo, retornaram para a residência da vítima, e o senhor reconheceu os objetos (facão e faca artesanal) como de sua propriedade, sendo esses recuperados.

Por isso, foi dada voz de apreensão aos menores (ambos de 17 anos) e encaminhados à delegacia de Policia Civil para os procedimentos.