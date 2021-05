Tavorense de 15 anos apreendido

Em Santo Antônio da Platina nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, dia 19, um menor, de 15 anos, foi apreendido na rua Mário Giovanetti, em Santo Antônio da Platina. Ele participou de roubo em Joaquim Távora. Como não é adulto, ato infracional.

De acordo com as informações, o fato foi registrado às 23 horas, após cumprir mandado de busca e apreensão. Na abordagem várias pessoas estavam com atitude suspeita, entretanto, nada de ilícito foi encontrado.

À vista disso, apenas o alvo da ordem judicial foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.