Perturbação do sossego foi queixa no final de semana

Neste sábado, dia 11, às 23h20, som automobilístico foi apreendido em Santana do Itararé por perturbação do sossego.

Moradores da Avenida Paraná, do munícipio, se queixaram do barulho proveniente das ruas. Após denunciarem, os policiais localizaram o alvo das denúncias, um veículo vw/saveiro, com som ligado em volume excessivo.

O veículo foi abordado, o som apreendido (foto) e o condutor detido e encaminhado para providências.