Detido motorista embriagado em SAP

Trabalho garante segurança no trânsito

Neste sábado, dia 22, um homem, de 30 anos, foi preso na rua Antônio de Castro Vilas Boas, localizada na Vila Ribeiro em Santo Antônio da Platina. De acordo com as informações, dirigia alcoolizado.

Ele estava dirigindo um Vectra cinza, com placas AWZ-0A19, na hora da abordagem. Na ação, nada de ilícito foi localizado, entretanto, embriaguez foi constatada no teste do bafômetro.

À vista disso, o condutor, que não tem Carteira Nacional de Habilitação, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Apreenderam também o veículo para os procedimentos administrativos.